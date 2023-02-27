МК: оператор квадрокоптера ВС РФ с позывным Егерь рассказал тайны БПЛА ВС Украины

1:26 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Беспилотники отлично зарекомендовали себя в ходе спецоперации на Украине. Противник постоянно пытается глушить спутниковую навигацию и каналы управления дронами, поэтому задачей специалиста является увести "птичку" дальше от опасного района. Об этом рассказал оператор БПЛА с позывным Егерь, который побывал на различных участках СВО.

"На различных направлениях противник охотится на дроны по-разному. Самое тяжёлое, по моему мнению, в нашей работе было Херсонское направление. Там мы столкнулись с более сильными средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы противника. Тогда ситуация складывалась так, что уводить беспилотник надо было в кратчайшие сроки. К сожалению, были и потери дронов, — рассказывает военный корреспонденту "МК".

Егерь сообщил, что противник в основном применяет два вида дронов — это "Фурия" и "Лелека". Летают они на расстояние до 50 километров, вести разведку аппараты могут до четырёх часов. Ударный беспилотник "Байрактар", который используют ВСУ, захватить и посадить для изучения не удаётся, как и украинская сторона не может это сделать с российскими БПЛА. Причина тому — программное обеспечение, у каждого дрона свои программы, которые закодированы, заключил Егерь.