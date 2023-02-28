Бывший военнослужащий погранслужбы Украины Кирилл Спасский встретил отца в российском плену, и они приняли решение присоединиться к ВС РФ.
В ряды добровольческого батальона имени Богдана Хмельницкого набираются бывшие украинские военные с боевым опытом, которые приняли решение отказаться от националистических взглядов и получить российское гражданство. Шанс повернуть оружие против киевского режима даётся только тем пленным, кто не причастен к уголовным и военным преступлениям.
"Да, у меня отец здесь (в плену. — Прим. ред.), он тоже пограничник, служил на соседней заставе… Я пригласил отца в батальон, он сразу сказал: "Я пойду с сыном", — пояснил Спасский журналистам РИА Новости.
К мужчинам решил присоединиться и третий член семьи, также сложивший оружие в зоне спецоперации.
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