Семья украинских военнопленных перешла на сторону РФ и вступила в российский батальон

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Бывший военнослужащий погранслужбы Украины Кирилл Спасский встретил отца в российском плену, и они приняли решение присоединиться к ВС РФ.

В ряды добровольческого батальона имени Богдана Хмельницкого набираются бывшие украинские военные с боевым опытом, которые приняли решение отказаться от националистических взглядов и получить российское гражданство. Шанс повернуть оружие против киевского режима даётся только тем пленным, кто не причастен к уголовным и военным преступлениям.

"Да, у меня отец здесь (в плену. — Прим. ред.), он тоже пограничник, служил на соседней заставе… Я пригласил отца в батальон, он сразу сказал: "Я пойду с сыном", — пояснил Спасский журналистам РИА Новости.

К мужчинам решил присоединиться и третий член семьи, также сложивший оружие в зоне спецоперации.