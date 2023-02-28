Российские солдаты продавили оборону Вооружённых сил Украины (ВСУ) юго-восточнее населённого пункта Победа (Донецкое направление). Об этом сообщил военкор Семён Пегов.
По его словам, войска РФ продолжают продвигаться в городской черте Марьинки, зачищая город от националистов. Кроме того, он отметил, что ВС России наступают на Невельское, Первомайское и Авдеевку. Как пояснил Пегов, российская армия также атакует у села Красногоровка.
"На Донецком фронте российские войска сумели продавить оборону ВСУ юго-восточнее Победы", — подтвердил военкор.
Он также охарактеризовал обстановку на Угледарском направлении спецоперации. Пегов заявил о продолжающихся боях между военными РФ и боевиками ВСУ неподалёку от Никольских дач.
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