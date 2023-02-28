RV: крымские разведчики обратили в бегство спецназ ВСУ в ходе боя под Херсоном

1:04 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Херсонской области на Днепре в районе острова Потёмкинский продолжаются бои между российскими военными и боевиками вооружённых сил Украины (ВСУ). Корреспонденты "Русской весны" опубликовали фрагменты двух боёв, длившихся примерно по полчаса.

Репортёры отмечают, что спецназ ВСУ встретили крымские разведчики и заставили отступить в ходе огневого контакта.

Боевики пытались проникнуть на российскую часть острова под прикрытием польских миномётов и квадрокоптеров с ВОГами. Разведчики сбили и посадили антидроновым ружьем часть дронов противника.

После этого группа украинского спецназа запросила поддержку артиллерии и снова польских миномётов, в ответ подключилась российская артиллерия, танки и автоматические гранатомёты (АГС).

Спецназовцы ВСУ несколько раз подряд бежали в ходе огневых контактов. Вдогонку им отработали АГС, а артиллерия накрыла их убежища в серой зоне острова.