В Херсонской области на Днепре в районе острова Потёмкинский продолжаются бои между российскими военными и боевиками вооружённых сил Украины (ВСУ). Корреспонденты "Русской весны" опубликовали фрагменты двух боёв, длившихся примерно по полчаса.
Репортёры отмечают, что спецназ ВСУ встретили крымские разведчики и заставили отступить в ходе огневого контакта.
Боевики пытались проникнуть на российскую часть острова под прикрытием польских миномётов и квадрокоптеров с ВОГами. Разведчики сбили и посадили антидроновым ружьем часть дронов противника.
После этого группа украинского спецназа запросила поддержку артиллерии и снова польских миномётов, в ответ подключилась российская артиллерия, танки и автоматические гранатомёты (АГС).
Спецназовцы ВСУ несколько раз подряд бежали в ходе огневых контактов. Вдогонку им отработали АГС, а артиллерия накрыла их убежища в серой зоне острова.
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