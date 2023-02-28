Марочко: Киев стягивает к Артёмовску технику и боевиков ВСУ, подготовленных НАТО

1:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Киевский режим направил на Артёмовское направление украинскую технику и военнослужащих, которые прошли курс подготовки в странах ЕС на полигонах Североатлантического альянса, следует из заявления представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.

В беседе с РИА Новости он отметил, что около 350 солдат и порядка 15 офицеров ВСУ, подготовленных НАТО, прибыли к населённому пункту Часов Яр, который находится неподалёку от Артёмовска. По словам офицера, Киев также перебросил в эту зону боёв легкобронированную колёсную и гусеничную технику.

Марочко обратил внимание на высокую мотивацию и хорошую дисциплину среди украинских боевиков, обучавшихся у инструкторов НАТО.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что ситуация в Артёмовске постоянно осложняется для ВСУ. Как подчеркнул глава государства, командование пытается урегулировать проблемные вопросы.