Минобороны: ВСУ применяли против войск РФ термические боеприпасы, созданные в Чехии

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы Украины (ВСУ) применяли против российской армии самодельные боеприпасы термического действия, созданные в Чехии, следует из заявления начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игоря Кириллова.

Во время брифинга он отметил, что факт передачи опасных снарядов в руки украинских боевиков удалось зафиксировать благодаря стационарным и передвижным комплексам, которые выявили химическую угрозу.

По его словам, ВСУ запускают боеприпасы термического действия с помощью беспилотников.

Кириллов добавил, что в них содержатся горючие окислители и вредные добавки.

Ранее в Минобороны РФ предупредили о подготовке Вашингтоном масштабной провокации с токсичными химикатами на Украине, чтобы впоследствии обвинить Москву в распространении опасных веществ.