Вооружённые силы Украины (ВСУ) применяли против российской армии самодельные боеприпасы термического действия, созданные в Чехии, следует из заявления начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игоря Кириллова.
Во время брифинга он отметил, что факт передачи опасных снарядов в руки украинских боевиков удалось зафиксировать благодаря стационарным и передвижным комплексам, которые выявили химическую угрозу.
По его словам, ВСУ запускают боеприпасы термического действия с помощью беспилотников.
Кириллов добавил, что в них содержатся горючие окислители и вредные добавки.
Ранее в Минобороны РФ предупредили о подготовке Вашингтоном масштабной провокации с токсичными химикатами на Украине, чтобы впоследствии обвинить Москву в распространении опасных веществ.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Военные ВСУ массово покидают боевые части в Британии.