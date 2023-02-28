Бойцы из российского разведподразделения Воздушно-десантных войск армии России "разобрали" опорный пункт боевиков ВСУ.
Оператор беспилотного летательного аппарата разведчиков ВДВ обнаружил опорник националистов, а артгруппа ударила по цели из противотанкового ракетного комплекса "Фагот" и "насыпали" националистам из автоматического гранатомета АГС-17 "Пламя", сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
Десантники мобильных групп своими действиями вскрыли все огневые средства на опорном пункте бандеровцев. После этого с ними "разобралась" бронегруппа из трёх машин БМД-2К-АУ, усиленная танком Т-72, подытожило издание.
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