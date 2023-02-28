ISW: Россия меняет тактику штурмовых действий в зоне СВО

1:33 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Россия меняет тактику штурмовых действий в зоне специальной военной операции. Об этом пишут эксперты американского Института изучения войны (ISW) со ссылкой на рассказы украинских военных.

По их словам, штурмовой отряд представляет из себя подразделение размером с батальон, оптимизированное для лобовых атак на укреплённые районы. В его составе — шесть основных боевых танков Т-72, ​​12 боевых машин пехоты (БМП), а также набор переносных термобарических ракетных установок, противотанковых управляемых ракетных комплексов, буксируемой артиллерии и самоходных миномётов.

Основными маневренными элементами соединения, как заявляют боевики ВСУ, являются штурмовые отряды численностью от 12 до 15 человек, разбитые на тактические группы по три человека. Штурм проводится менее чем за минуту с момента начала артиллерийского огня по открытым укреплённым позициям, а миномётный огонь контролирует командир взвода. Танки Т-72 при этом чаще используют для огневой поддержки с тыла.

Таким образом российские войска пытаются преобразовать свои соединения в более мелкие и маневренные воинские формирования, чем те, которые применялись в начале спецоперации, заключают американские военные аналитики.

Ранее в ГУР Минобороны Украины заявили о смене Россией тактики нанесения ракетных ударов.