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МЧС: воздушную тревогу в регионах РФ объявили хакеры, она признана ложной

Силовые структуры

Воздушная тревога, которая была объявлена в ряде российских регионов, признана ложной. Об этом журналистам заявили в пресс-службе МЧС РФ.

МЧС: воздушную тревогу в регионах РФ объявили хакеры, она признана ложной

По данным ведомства, жители услышали призывы спуститься в укрытия по радио и телевидению из-за хакерской атаки.

28 февраля советник главы Крыма Олег Крючков подтвердил информацию о взломе транспондера спутникового оператора за пределами полуострова. Он отметил, что все передатчики, работающие на спутниковом сигнале, отключены.

Сообщения о воздушной тревоге на телеэкранах увидели жители Краснодарского края, Воронежской, Ленинградской, Белгородской, Москвовской и Саратовской областей.

Ложная информация об угрозе ракетного удара распространяется среди граждан РФ не в первый раз. В прошлую среду, 22 февраля, в ряде регионов хакеры уже пытались напугать россиян призывами о необходимости пройти в укрытия.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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