МЧС: воздушную тревогу в регионах РФ объявили хакеры, она признана ложной

Воздушная тревога, которая была объявлена в ряде российских регионов, признана ложной. Об этом журналистам заявили в пресс-службе МЧС РФ.

По данным ведомства, жители услышали призывы спуститься в укрытия по радио и телевидению из-за хакерской атаки.

28 февраля советник главы Крыма Олег Крючков подтвердил информацию о взломе транспондера спутникового оператора за пределами полуострова. Он отметил, что все передатчики, работающие на спутниковом сигнале, отключены.

Сообщения о воздушной тревоге на телеэкранах увидели жители Краснодарского края, Воронежской, Ленинградской, Белгородской, Москвовской и Саратовской областей.

Ложная информация об угрозе ракетного удара распространяется среди граждан РФ не в первый раз. В прошлую среду, 22 февраля, в ряде регионов хакеры уже пытались напугать россиян призывами о необходимости пройти в укрытия.