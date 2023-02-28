Воздушная тревога, которая была объявлена в ряде российских регионов, признана ложной. Об этом журналистам заявили в пресс-службе МЧС РФ.
По данным ведомства, жители услышали призывы спуститься в укрытия по радио и телевидению из-за хакерской атаки.
28 февраля советник главы Крыма Олег Крючков подтвердил информацию о взломе транспондера спутникового оператора за пределами полуострова. Он отметил, что все передатчики, работающие на спутниковом сигнале, отключены.
Сообщения о воздушной тревоге на телеэкранах увидели жители Краснодарского края, Воронежской, Ленинградской, Белгородской, Москвовской и Саратовской областей.
Ложная информация об угрозе ракетного удара распространяется среди граждан РФ не в первый раз. В прошлую среду, 22 февраля, в ряде регионов хакеры уже пытались напугать россиян призывами о необходимости пройти в укрытия.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Военные ВСУ массово покидают боевые части в Британии.