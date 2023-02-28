Харьковские теробороновцы за воровство волонтёрских машин будут наказаны отправкой на передовую

Боевиков территориальной обороны из Харькова собираются за воровство волонтёрских машин наказать отправкой на передовые позиции. Об этом сообщают украинские источники.

Командование ВСУ передало на днях двум бригадам харьковской теробороны британские бронетранспортёры Spartan. Сообщается, что пока машины будут находиться на севере Харькова, где защитники не воюют и занимаются прикрытием госграницы.

Недавно волонтёры отмечали, что местные теробороновцы перепродают подаренные им машины. Вероятно, пересаживание теробороновцев с волонтёрских внедорожников на бронетранспортёры с последующей отправкой в зону боевых действий станет наказанием за воровство.