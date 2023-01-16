Рогов сообщил о перестрелках между нацбатальонами и теробороной в Запорожской области

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал о стычках, которые произошли в оккупированной вооружёнными силами Украины (ВСУ) части региона между заградительными отрядами из националистических батальонов и формированиями территориальной обороны.

По словам политика, зафиксировано не менее 10 таких столкновений. Перестрелки закончились гибелью 7 человек, 18 получили ранения различной степени тяжести

Боевики теробороны не хотели выдвигаться на передовую линию фронта и воевать со своими земляками, которые проживают в освобождённой части региона, контролируемой Россией. Это и послужило причиной столкновений между ними, заключил Рогов в беседе с радио "КП".