Ночью 28 февраля на территории Адыгеи обрушился неизвестный летательный аппарат, следует из заявления руководителя республики Марата Кумпилова.
По его словам, инцидент зафиксирован в населённом пункте Новый (Гиагинский район). Он отметил, что на месте ЧП уже работают сотрудники Следственного комитета и полиции. Как пояснил глава Адыгеи, жертв и пострадавших удалось избежать, однако в результате обрушения аппарата повреждена хозяйственная постройка на животноводческой ферме.
"Ночью было зафиксировано падение неустановленного летательного аппарата", — подтвердил Кумпилов.
Он призвал жителей республики сохранять спокойствие, а также пообещал им обеспечить безопасность.
Ранее стало известно, что беспилотник ВСУ залетел в окно квартиры, расположенной в центре Белгорода.
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