Глава Адыгеи Кумпилов сообщил о падении неизвестного летательного аппарата

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Ночью 28 февраля на территории Адыгеи обрушился неизвестный летательный аппарат, следует из заявления руководителя республики Марата Кумпилова.

По его словам, инцидент зафиксирован в населённом пункте Новый (Гиагинский район). Он отметил, что на месте ЧП уже работают сотрудники Следственного комитета и полиции. Как пояснил глава Адыгеи, жертв и пострадавших удалось избежать, однако в результате обрушения аппарата повреждена хозяйственная постройка на животноводческой ферме.

"Ночью было зафиксировано падение неустановленного летательного аппарата", — подтвердил Кумпилов.

Он призвал жителей республики сохранять спокойствие, а также пообещал им обеспечить безопасность.

Ранее стало известно, что беспилотник ВСУ залетел в окно квартиры, расположенной в центре Белгорода.