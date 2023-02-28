The Atlantic: конфликт на Украине может закончиться только в 2037 году

1:14 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Обозреватель Ури Фридман изучил прогнозы американских аналитиков по поводу завершения вооружённого столкновения Москвы и Киева. По мнению журналиста, кризис может длиться годы.

Бывший американский посол на Украине Джон Хербст назвал условие, при котором конфликт закончится в этом году. Для этого Запад должен быстрее передавать ВСУ вооружения и оставить армию РФ без доступа к мосту, который соединяет её с Крымом. В этом случае, по мнению экс-дипломата, Москва заключит мирное соглашение или в стране изменятся руководители.

"Когда такие конфликты продолжаются больше года, они длятся в среднем более десяти лет", — предупредил специалист Центра военно-морского анализа Майкл Кофман, передаёт The Atlantic.

Руководитель прогнозирующей корпорации Good Judgment Уоррен Хэтч сказал, что кризис может завершиться и в 2037 году. При этом, по словам Фридмана, после окончания столкновения боевые действия могут начаться снова.

Ранее журналистка The Times Кэтрин Филп перечислила шесть сценариев завершения конфликта на Украине.