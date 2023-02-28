Обозреватель Ури Фридман изучил прогнозы американских аналитиков по поводу завершения вооружённого столкновения Москвы и Киева. По мнению журналиста, кризис может длиться годы.
Бывший американский посол на Украине Джон Хербст назвал условие, при котором конфликт закончится в этом году. Для этого Запад должен быстрее передавать ВСУ вооружения и оставить армию РФ без доступа к мосту, который соединяет её с Крымом. В этом случае, по мнению экс-дипломата, Москва заключит мирное соглашение или в стране изменятся руководители.
"Когда такие конфликты продолжаются больше года, они длятся в среднем более десяти лет", — предупредил специалист Центра военно-морского анализа Майкл Кофман, передаёт The Atlantic.
Руководитель прогнозирующей корпорации Good Judgment Уоррен Хэтч сказал, что кризис может завершиться и в 2037 году. При этом, по словам Фридмана, после окончания столкновения боевые действия могут начаться снова.
Ранее журналистка The Times Кэтрин Филп перечислила шесть сценариев завершения конфликта на Украине.
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Военные ВСУ массово покидают боевые части в Британии.