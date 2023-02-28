Германия вместе со своими тяжёлыми "Леопардами" поставляет танковые мостоукладчики Biber. Это передвижной бронированный мост, который используется, когда танк не может пройти какую-то преграду. Об этом рассказал военный журналист Александр Сладков в своём Telegram-канале.
Он отметил, что в ситуации, когда танк обнаруживается средствами разведки, мишенью становится и сам "мост".
"Впрочем, поставка "бегающих мостов" может иметь иной смысл. Наша оборона вдоль всей линии соприкосновения имеет систему противотанковых рвов. Если Украина решит двинуть на прорыв, в любом месте, хоть в Белгороде, ВСУ могут попытаться применить свои мостоукладчики", — считает военкор.
Он также добавил, что рвы — это только часть инженерной обороны, оборудованной российскими военными. Есть ещё и бетонные зубья, минирование, и заранее построенная система огня. А вторая линия обороны оборудована огневыми точками, траншеями, блиндажами. То есть мы готовы, заключил репортёр.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Военные ВСУ массово покидают боевые части в Британии.