Сладков: ВСУ могут применить немецкие "бегающие мосты" при прорыве "Леопардов" на Белгород

1:10 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Германия вместе со своими тяжёлыми "Леопардами" поставляет танковые мостоукладчики Biber. Это передвижной бронированный мост, который используется, когда танк не может пройти какую-то преграду. Об этом рассказал военный журналист Александр Сладков в своём Telegram-канале.

Он отметил, что в ситуации, когда танк обнаруживается средствами разведки, мишенью становится и сам "мост".

"Впрочем, поставка "бегающих мостов" может иметь иной смысл. Наша оборона вдоль всей линии соприкосновения имеет систему противотанковых рвов. Если Украина решит двинуть на прорыв, в любом месте, хоть в Белгороде, ВСУ могут попытаться применить свои мостоукладчики", — считает военкор.

Он также добавил, что рвы — это только часть инженерной обороны, оборудованной российскими военными. Есть ещё и бетонные зубья, минирование, и заранее построенная система огня. А вторая линия обороны оборудована огневыми точками, траншеями, блиндажами. То есть мы готовы, заключил репортёр.