Власти США обязательно принесут украинского президента Владимира Зеленского в жертву. Такое мнение выразил руководитель Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич, рассуждая о возобновлении мирных переговоров с Киевом.
В интервью Телеканалу "360" он выразил уверенность в скорой демилитаризации Украины. По его словам, диалог между Москвой и Киевом начнётся лишь после достижения всех целей специальной военной операции (СВО).
При этом Клинцевич допустил, что Зеленский "переобуется" в конце конфликта, доиграв свою роль. Он также подчеркнул: президент Украины не видит "метку у себя на лбу".
"Он сакральная жертва, которую точно убьют", — указал глава союза ветеранов.
Клинцевич убеждён: Вашингтон организует убийство Зеленскому таким образом, чтобы обвинить в этом Россию для последующей дискредитации.
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