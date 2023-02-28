Клинцевич: Зеленский будет физически уничтожен, такая жертва нужна Вашингтону

Власти США обязательно принесут украинского президента Владимира Зеленского в жертву. Такое мнение выразил руководитель Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич, рассуждая о возобновлении мирных переговоров с Киевом.

В интервью Телеканалу "360" он выразил уверенность в скорой демилитаризации Украины. По его словам, диалог между Москвой и Киевом начнётся лишь после достижения всех целей специальной военной операции (СВО).

При этом Клинцевич допустил, что Зеленский "переобуется" в конце конфликта, доиграв свою роль. Он также подчеркнул: президент Украины не видит "метку у себя на лбу".

"Он сакральная жертва, которую точно убьют", — указал глава союза ветеранов.

Клинцевич убеждён: Вашингтон организует убийство Зеленскому таким образом, чтобы обвинить в этом Россию для последующей дискредитации.