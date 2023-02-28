Царёв: В начале президентской карьеры Зеленскому помогали из России – Царев

1:06 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В начале президентского срока (как и во время предвыборной кампании) Владимира Зеленского ему помогали специалисты из России, а главу ОПУ Андрея Ермака не просто так называли "фсбшной гнидой".

Об этом сообщил первый спикер парламента Новороссии, экс-депутат Рады Олег Царёв.

Он отметил, что в начале президентства Зеленского поддерживали те, для кого был уже неприемлем Порошенко.

"Были возбуждены уголовные дела против членов представителей власти, против некоторых людей, которые уехали в РФ из Украины — их обвиняли в том, что они сотрудничали с российскими политиками, с российскими спецслужбами", — в эфире телеканала "Царьград" сказал политик.

По его словам, на каком-то этапе Зеленский боролся с Порошенко, и ему очень активно помогали многие враги Порошенко, которые находились в РФ. Помогали с кадрами, с советами и т. д.

"ФСБшной гнидой Андрея Ермака, в Верховной раде Лерос назвал не просто так", — подытожил Царев.