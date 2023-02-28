Подполковник Марочко: в рядах украинской армии появляются "мёртвые души"

1:08 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военкоматы пополняют ряды украинской армии "мёртвыми душами" и получают за такие махинации дополнительные выплаты, следует из заявления представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.

В интервью URA.RU он отметил, что для киевского режима такая ситуация является "нормальным делом". По его словам, в нынешней боевой обстановке довольно сложно разобраться, когда погиб тот или иной военный Вооружённых сил Украины (ВСУ).

"Естественно, они получают гранты, какие-то доплаты за то, что набирают "мёртвых душ" в свои ряды", — уточнил Марочко.

Он также подчеркнул, что граждане Украины, призванные в рамках мобилизации, очень быстро превращаются в "мёртвых душ". Как пояснил подполковник, киевский режим сталкивается с колоссальными потерями на различных направлениях.

При этом военный эксперт добавил, что украинская армия не полностью состоит из "мёртвых душ", ведь Киев продолжает "отлавливать" граждан для последующей переброски на линию соприкосновения.