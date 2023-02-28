Военкоматы пополняют ряды украинской армии "мёртвыми душами" и получают за такие махинации дополнительные выплаты, следует из заявления представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.
В интервью URA.RU он отметил, что для киевского режима такая ситуация является "нормальным делом". По его словам, в нынешней боевой обстановке довольно сложно разобраться, когда погиб тот или иной военный Вооружённых сил Украины (ВСУ).
"Естественно, они получают гранты, какие-то доплаты за то, что набирают "мёртвых душ" в свои ряды", — уточнил Марочко.
Он также подчеркнул, что граждане Украины, призванные в рамках мобилизации, очень быстро превращаются в "мёртвых душ". Как пояснил подполковник, киевский режим сталкивается с колоссальными потерями на различных направлениях.
При этом военный эксперт добавил, что украинская армия не полностью состоит из "мёртвых душ", ведь Киев продолжает "отлавливать" граждан для последующей переброски на линию соприкосновения.
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