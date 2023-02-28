Пленный ВСУ Кобзоренко заявил об ухудшении отношений в войсках Украины

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Командование ВСУ начало хуже относиться к солдатам. Об этом проинформировал украинский военнопленный Максим Кобзоренко.

Многие бойцы стремятся покинуть позиции и сбежать в первый же день военных действий. Пленный поделился, что получил повестку на улице. До этого он занимался бизнесом и жил обычной жизнью, сообщает телеканал "Звезда".

"Дали координаты, указали на карте точку неправильную. Когда я туда пришёл, оказалось, что это российские позиции. Там меня взяли в плен вместе с моим товарищем", — поделился военный.

Боец рассказал, что для командования ВСУ жизнь солдат мало что значит и не является большой потерей.

Ранее Владислав Шурыгин заявил о массовых побегах военнослужащих ВСУ, направленных на обучение в Великобританию. Дезертиров ловят и возвращают в боевые части.