Командование ВСУ начало хуже относиться к солдатам. Об этом проинформировал украинский военнопленный Максим Кобзоренко.
Многие бойцы стремятся покинуть позиции и сбежать в первый же день военных действий. Пленный поделился, что получил повестку на улице. До этого он занимался бизнесом и жил обычной жизнью, сообщает телеканал "Звезда".
"Дали координаты, указали на карте точку неправильную. Когда я туда пришёл, оказалось, что это российские позиции. Там меня взяли в плен вместе с моим товарищем", — поделился военный.
Боец рассказал, что для командования ВСУ жизнь солдат мало что значит и не является большой потерей.
Ранее Владислав Шурыгин заявил о массовых побегах военнослужащих ВСУ, направленных на обучение в Великобританию. Дезертиров ловят и возвращают в боевые части.
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Военные ВСУ массово покидают боевые части в Британии.