РroNews: 5,5 тыс. солдат ВСУ попали в ловушку ВС РФ в Артёмовске

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российская армия устроила самую большую ловушку со времён Мариуполя для противника. В Артёмовске оказались 5500 солдат ВСУ, которые не могут выбраться из окружённого города. Если украинские боевики не прорвут осаду, то все они погибнут. Об этом заявили эксперты греческого издания РroNews.

"Замыкая круг смерти: 5500 украинцев в Бахмуте", — пишут журналисты.

По данным аналитиков, отстранение от должности генерала ВСУ Эдуарда Москалёва, который отвечал за ход боевых действий в Донбассе, напрямую связано с попыткой киевского руководства переложить на него ответственность за неспособность отстоять город.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что ситуация для ВСУ вокруг Артёмовска становится всё более сложной.