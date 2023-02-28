Арестович высказался о "самом реалистичном" способе прекратить СВО с оставлением Крыма и Донбасса России

1:08 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Алексей Арестович прокомментировал предложение журналиста CNN Фарид Захария принять Украину в НАТО, оставив РФ Крым и Донбасс.

Украинский военный аналитик объяснил, как следует относиться к сценарию западных СМИ, который гласит, что Крым и Донбасс следует оставить под фактическим контролем России, сделав остальную территорию Украины частью Североатлантического альянса.

Такой сценарий автор CNN называет "самым реалистичным" способом завершить конфликт на Украине.

Арестович отметил, что такие материалы в западных СМИ — являются частью внутренней политики Запада, так как оппозиция обязана критиковать решения власти.

"Но, как видим, даже, здесь есть фундаментальные оползни. Раньше о вступлении Украины в НАТО и речи не могло идти. Прошёл год. Пройдет ещё полгода, увидим", — написал бывший помощник офиса Владимира Зеленского в своём микроблоге.

Ранее политолог Сергей Марков объяснил, по каким восьми сценариям может развиваться спецоперация на Украине.