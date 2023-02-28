Украинские БПЛА попытались нанести удар по объектам в Краснодарском крае и Адыгеи

0:39 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Минобороны РФ сообщило об атаке украинских беспилотников на юге России.

По сообщению военного ведомства, ночью ВСУ предприняли попытку применения БПЛА в Краснодарском крае и Адыгее. Минобороны доложило об успешном подавлении беспилотников ВСУ с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

Сообщается, что украинские беспилотные летательные аппараты потеряли управление и упали в поле, не сумев нанести вреда инфраструктуре.

Ранее сообщалось, что в Белгороде удалось нейтрализовать три дрона-камикадзе со взрывчаткой НАТО и поражающими элементами.