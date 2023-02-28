Минобороны РФ сообщило об атаке украинских беспилотников на юге России.
По сообщению военного ведомства, ночью ВСУ предприняли попытку применения БПЛА в Краснодарском крае и Адыгее. Минобороны доложило об успешном подавлении беспилотников ВСУ с помощью средств радиоэлектронной борьбы.
Сообщается, что украинские беспилотные летательные аппараты потеряли управление и упали в поле, не сумев нанести вреда инфраструктуре.
Ранее сообщалось, что в Белгороде удалось нейтрализовать три дрона-камикадзе со взрывчаткой НАТО и поражающими элементами.
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