Гагин: российские военные после подрыва дамбы помогали пострадавшим жителям Артёмовска

Российские военные пришли на помощь жителям Артёмовска, которые пострадали в результате взрыва дамбы. Об этом сообщил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.

Гагин подчеркнул, что, подорвав дамбу, ВСУ не добились желаемого, то есть не помешали дальнейшему продвижению ВС РФ. Подрывом дамбы отступающие украинские военные лишь заставили страдать местных жителей, добавил он.

"Они добились лишь того, что в момент взрыва дамбы залило частные дома, подвалы, где прятались гражданские от обстрелов, лишив их этой возможности. Надо сказать, что наши бойцы оказывали и медицинскую помощь, и помощь с продовольствием, медикаментами гражданским лицам", — сказал Гагин в эфире телеканала "Россия".

Дамба в Артёмовске была взорвана украинской стороной 25 февраля. Таким образом ВСУ пытались помешать наступлению ВС РФ и испортить жизнь местным жителям.