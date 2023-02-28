Жена мобилизованного из ХМАО пожаловалась на обман с выплатами: вместо 190 тыс. платят 40

2:18 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Денис Телегин из Урая был призван в первых рядах, когда была объявлена частичная мобилизация. После боевого слаживания под Омском его отправили в соседнюю Белоруссию, а затем на территорию Украины. Жена бойца жалуется, что обещанную заработную плату в 190 тысяч рублей за конец сентября и октябрь не выплатили до сих пор. Жить женщине не на что, она воспитывает трёхлетнюю дочь.

"Зарплата у мобилизованных состоит из двух частей, одна из которых облагается налогом, и социальная выплата. Вот он первую часть в размере 40 тысяч рублей получил, а соцвыплату примерно 150 000 рублей не получил. А у меня одна надежда на мужа. Своего дохода практически нет, некоторые месяцы могу вообще без заказов сидеть", — рассказала супруга мобилизованного.

Женщина обращалась к военному комиссару Урая Игорю Бронникову и к командирам военной части, но там лишь разводят руками. Из штаба отправили в финансовый отдел, а бухгалтера лишь разводят руками, отвечая, что за выплаты они не отвечают.

"Ответственных за то, кто и как начисляет зарплату, не найти. После того как в части не помогли разобраться, муж написал заявление в военную прокуратуру при части, где сказали, что если не начислили, то можно уже и не ждать. Концов в этом деле и ответственных за начисление такой зарплаты мы не можем найти", — жалуется женщина.

Редакция Муксун.fm разобралась в ситуации, и проблему признали. В Военной прокуратуре объяснили невыплату денежного довольствия ошибкой командования войсковой части: данные о прибытии были указаны неверно.

"21.02.2023 после вмешательства военной прокуратуры Омского гарнизона правильные сведения о начале прохождения военной службы по мобилизации внесены в базу в целях перерасчета и выплаты причитающегося денежного довольствия", — приводит ответ ведомства источник.

Выплату Телегин получит уже в марте вместе с заработной платой за февраль.