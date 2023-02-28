Командир "Абхаз" заявил о готовности военных ДНР подбивать танки Leopard 2

1:16 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военнослужащих ДНР не пугают танки Leopard 2, и готовятся подбивать их так же, как и другую военную технику на Украине. Об этом сообщил командир батальона "Русь" подполковник с позывным "Абхаз".

Командир рассказал, что бойцы ВС РФ готовятся ко встрече с "Леопардами", и уже знают, как именно будут подбивать эти танки.

"Так же, как и со всей техникой — подбивать. Страха нет вообще. Конечно, ребята смотрят статейки разные. Ну, куда там ткнуть — под башенку, как обычно. Танк все равно остановится, рано или поздно его все равно подобьют. Несколько раз выстрелят, но подобьют — "Тигр" он или "Пантера" или "Фердинанд" какой-то", — сказал "Абхаз" журналистам.

Военный убеждён, что соотношение сил в зоне спецоперации танки Leopard 2 изменить не смогут.

По его мнению, Киеву всегда будет мало поставляемой западной военной техники и ракет, которые уже наделали много бед, однако так и не заставили российские войска свернуть с намеченного курса. "Абхаз" уверен, что чем больше Запад помогает Украине, тем более сплочёнными становятся российские военные.