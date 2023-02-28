Марочко: наёмники ВСУ отказываются ехать на линию фронта, а техника тонет в грязи

Иностранные наёмники, которые воюют на стороне ВСУ, отказываются ехать на линию фронта из-за поменявшихся погодных условий. Наблюдается сырость, мешающая технике проехать. Об этом проинформировал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Он отметил, что весенняя оттепель не позволяет пользоваться дорогами, по которым раньше проезжал транспорт ВСУ.

"У нас здесь в основном чернозёмы, а используется натовская техника, и, естественно, она грузнет, проходимость у неё очень низкая по нашей территории, и это вызывает ряд проблем", — сообщил Марочко.

В районе Сватово начался подъём грунтовых вод, которые затапливают окопы ВСУ. Нахождение в таких условиях привело к всплеску заболеваний среди военных и смертям.