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Военные ВС РФ замечают нарастающее подавление БПЛА боевиками ВСУ

Силовые структуры

В зоне СВО на Украине военные русской армии фиксируют случаи, когда боевики ВСУ в прямом смысле "уводят" отечественные дроны. Об этом пишет "Военное обозрение".

Военные ВС РФ замечают нарастающее подавление БПЛА боевиками ВСУ

На данный момент возрос риск применения беспилотников на линии фронта.

"Около двух месяцев фиксируются проблемы с использованием гражданских дронов. Стало опасно запускать "птичку". Соседи говорят, уводят только так. Чуть не увели наш. Больше рисковать дроном не хочу", — приводит слова бойца ВС РФ издание.

Военные ВСУ подвязывают к аппарату леску либо капроновую нить. Бойцы ВС РФ считают, что начальникам службы БПЛА следует учитывать наличие у подразделений собственных беспилотников. Важно систематизировать использование маломощных станций помех.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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