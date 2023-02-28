В зоне СВО на Украине военные русской армии фиксируют случаи, когда боевики ВСУ в прямом смысле "уводят" отечественные дроны. Об этом пишет "Военное обозрение".
На данный момент возрос риск применения беспилотников на линии фронта.
"Около двух месяцев фиксируются проблемы с использованием гражданских дронов. Стало опасно запускать "птичку". Соседи говорят, уводят только так. Чуть не увели наш. Больше рисковать дроном не хочу", — приводит слова бойца ВС РФ издание.
Военные ВСУ подвязывают к аппарату леску либо капроновую нить. Бойцы ВС РФ считают, что начальникам службы БПЛА следует учитывать наличие у подразделений собственных беспилотников. Важно систематизировать использование маломощных станций помех.
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Военные ВСУ массово покидают боевые части в Британии.