Военные ВС РФ замечают нарастающее подавление БПЛА боевиками ВСУ

В зоне СВО на Украине военные русской армии фиксируют случаи, когда боевики ВСУ в прямом смысле "уводят" отечественные дроны. Об этом пишет "Военное обозрение".

На данный момент возрос риск применения беспилотников на линии фронта.

"Около двух месяцев фиксируются проблемы с использованием гражданских дронов. Стало опасно запускать "птичку". Соседи говорят, уводят только так. Чуть не увели наш. Больше рисковать дроном не хочу", — приводит слова бойца ВС РФ издание.

Военные ВСУ подвязывают к аппарату леску либо капроновую нить. Бойцы ВС РФ считают, что начальникам службы БПЛА следует учитывать наличие у подразделений собственных беспилотников. Важно систематизировать использование маломощных станций помех.