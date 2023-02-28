Минобороны: ВС России уничтожили на Донецком направлении около 350 украинских военных

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Официальные представители Минобороны РФ сообщили, что "Южная" группировка войск Вооружённых сил Российской Федерации атаковала позиции противника на Донецком направлении.

По информации военного ведомства, в результате операции за 24 часа армия РФ ликвидировала около 350 солдат ВСУ.

"Ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем уничтожены две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица Д-20 и две гаубицы Д-30", — подчеркнули в министерстве.

Ранее в The Atlantic предупредили, что конфликт на Украине может продлиться более 10 лет.