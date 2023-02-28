Официальные представители Минобороны РФ сообщили, что "Южная" группировка войск Вооружённых сил Российской Федерации атаковала позиции противника на Донецком направлении.
По информации военного ведомства, в результате операции за 24 часа армия РФ ликвидировала около 350 солдат ВСУ.
"Ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем уничтожены две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица Д-20 и две гаубицы Д-30", — подчеркнули в министерстве.
Ранее в The Atlantic предупредили, что конфликт на Украине может продлиться более 10 лет.
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