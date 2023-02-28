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Американский наёмник Макинтайр: боевики ВСУ казнили дезертиров, включая иностранцев

Силовые структуры

Бывший военнослужащий армии США Джон Макинтайр, год воевавший за Украину в составе "Иностранного легиона", рассказал, что боевики украинской армии убивали тех, кто собирался сдаться, хотел признаться в преступлениях и покинуть службу, включая иностранцев.

Американский наёмник Макинтайр: боевики ВСУ казнили дезертиров, включая иностранцев

Американец объяснил в беседе с журналистом RT, что он расспрашивал о военных преступлениях. И понял, что его могут заподозрить даже не в шпионаже, а в том, что хочет всех сдать.

По словам наёмника, это ещё хуже, так как за такое полагалась "пуля в затылок".

Макинтайр заявил, что сбежать из ВСУ ему удалось при поддержке семьи, которая отправила ему 300 долларов, чтобы он смог добраться из Одессы до Кишинёва.

Оттуда он вышел на контакт с российской стороной и через Турцию прилетел в Москву.

"Я страшно нервничал. Я попал под подозрение, а значит, меня вот-вот должны были казнить", — рассказал собеседник издания.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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