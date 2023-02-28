Тина Канделаки встревожена прилётом вражеских дронов на территорию России. Она задаётся вопросом, есть ли у Минобороны РФ план защиты от атак беспилотников.
Телеведущая прокомментировала попытки ВСУ с помощью беспилотников поразить объекты на территории России.
Она обратила внимание на то, что беспилотники добрались до Центрального федерального округа.
Канделаки призналась, что у неё возникла куча вопросов.
"Теперь это наша новая реальность? Сколько регионов будет в следующую атаку? У Минобороны есть план защиты наших городов? Кто-то готов дать гарантии безопасности нашим людям?" — перечислила тревожащие её вопросы исполняющая обязанности директора телеканала ТНТ.
Ранее журналистка Анастасия Кашеварова гневно отреагировала на то, что вражеские дроны беспрепятственно проникли на территорию России.
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