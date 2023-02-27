Марочко: ВСУ впервые за долгое время контратакуют у Кременной, пренебрегая потерями

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы Украины (ВСУ) впервые за долгое время перешли в контратаку в районе Кременной, которая обернулась провалом, следует из заявления представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.

По его словам, украинская армия сталкивается с большими потерями в этой зоне СВО. Несмотря на низкую боеспособность в рядах ВСУ, Киев приказал своим военным начать наступление у Кременной, отметил офицер.

"Были отданы распоряжения перейти к наступательным действиям, которые не увенчались успехом", — подчеркнул Марочко в беседе с РИА Новости.

Как пояснил представитель Народной милиции, украинские войска, потеряв много солдат, ушли на старые позиции.

Ранее украинский военнослужащий пожаловался на тяжёлое положение ВСУ под Кременной. Он сообщил о нехватке квалифицированных кадров у Киева.