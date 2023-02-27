Вооружённые силы Украины (ВСУ) впервые за долгое время перешли в контратаку в районе Кременной, которая обернулась провалом, следует из заявления представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.
По его словам, украинская армия сталкивается с большими потерями в этой зоне СВО. Несмотря на низкую боеспособность в рядах ВСУ, Киев приказал своим военным начать наступление у Кременной, отметил офицер.
"Были отданы распоряжения перейти к наступательным действиям, которые не увенчались успехом", — подчеркнул Марочко в беседе с РИА Новости.
Как пояснил представитель Народной милиции, украинские войска, потеряв много солдат, ушли на старые позиции.
Ранее украинский военнослужащий пожаловался на тяжёлое положение ВСУ под Кременной. Он сообщил о нехватке квалифицированных кадров у Киева.
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