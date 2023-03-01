РИА Новости: украинских военкомов за невыполнение плана отправляют на передовую

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На Украине за невыполнение мобилизационного плана для ВСУ Сотрудников территориальных центров комплектования и социальной поддержки (бывших военных комиссариатов) отправляют в зону спецоперации, сообщил источник, близкий к ситуации.

По его словам, такая ситуация сложилась сразу в нескольких областях:

Черниговской,

Ровенской,

Днепропетровской,

Сумской.

"Сам факт отправки на передовую сотрудников военкоматов — это назидание последователям и военкомам других областей, на их примере руководство Украины показало всем остальным военкомам, что будет с ними в случае невыполнения поставленных планов", — пояснил собеседник РИА Новости.

По словам источника, вся логика базируется на приказе Киева: "не хочешь умирать сам — тогда найди того, кто умрёт за тебя".