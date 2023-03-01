На Украине за невыполнение мобилизационного плана для ВСУ Сотрудников территориальных центров комплектования и социальной поддержки (бывших военных комиссариатов) отправляют в зону спецоперации, сообщил источник, близкий к ситуации.
По его словам, такая ситуация сложилась сразу в нескольких областях:
"Сам факт отправки на передовую сотрудников военкоматов — это назидание последователям и военкомам других областей, на их примере руководство Украины показало всем остальным военкомам, что будет с ними в случае невыполнения поставленных планов", — пояснил собеседник РИА Новости.
По словам источника, вся логика базируется на приказе Киева: "не хочешь умирать сам — тогда найди того, кто умрёт за тебя".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Учёные из Кембриджского университета провели исследование, изучив отношение жителей разных стран к государствам Запада, России и Китаю. Результаты удивили.