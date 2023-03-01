"Звезда": российские расчёты "Мста-С" сравняли с землёй опорный пункт ВСУ

Российские военные с помощью самоходных артиллерийских установок "Мста-С" уничтожили опорный пункт Вооружённых сил Украины (ВСУ) с узлом связи.

В эксклюзивном сюжете "Звезды" отмечается, что бои с российскими "самоходками" оборачиваются "особым ужасом" для украинских диверсантов. Телеканал не сообщает, на каком именно направлении спецоперации был поражён опорный пункт ВСУ. При этом подчёркивается, что "опорник" был хорошо замаскирован и укреплён, однако российским разведчикам всё равно удалось его обнаружить.

"Залпом сразу из двух орудий. Без пристрелочных", — охарактеризовал корреспондент работу артиллеристов.

В результате удара российские бойцы сравняли с землёй опорный пункт украинской армии, уточнили журналисты.