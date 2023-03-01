Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Yle: Финляндия начала строить "кусок" забора на границе с Россией
Гагин: командование ВСУ срочно стягивает в Часов Яр западную технику и личный состав
РИА Новости: украинских военкомов за невыполнение плана отправляют на передовую
Пентагон: Киеву пора начать платить за оружие США
Производство российской нефти вернулось на досанкционный уровень: потолок обвалился
РИА Новости: ВС РФ разбили подразделение ВСУ "имени Бориса Джонсона"
В Новосибирске глыба льда упала на школьницу: сломан позвоночник
Иран сделал сделал предупреждение всем странам: не дружите с Израилем
Американцы назвали министра финансов США "старой ведьмой" из-за слов о Киеве

"Звезда": российские расчёты "Мста-С" сравняли с землёй опорный пункт ВСУ

Силовые структуры

Российские военные с помощью самоходных артиллерийских установок "Мста-С" уничтожили опорный пункт Вооружённых сил Украины (ВСУ) с узлом связи.

"Звезда": российские расчёты "Мста-С" сравняли с землёй опорный пункт ВСУ

В эксклюзивном сюжете "Звезды" отмечается, что бои с российскими "самоходками" оборачиваются "особым ужасом" для украинских диверсантов. Телеканал не сообщает, на каком именно направлении спецоперации был поражён опорный пункт ВСУ. При этом подчёркивается, что "опорник" был хорошо замаскирован и укреплён, однако российским разведчикам всё равно удалось его обнаружить.

"Залпом сразу из двух орудий. Без пристрелочных", — охарактеризовал корреспондент работу артиллеристов.

В результате удара российские бойцы сравняли с землёй опорный пункт украинской армии, уточнили журналисты.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Исследование учёных из Кембриджа о России удивило Запад

Учёные из Кембриджского университета провели исследование, изучив отношение жителей разных стран к государствам Запада, России и Китаю. Результаты удивили.

Counter Punch: данные учёных из Кембриджа о России удивили и разгневали Запад
Даня Милохин признался, что его финансовое положение ухудшилось после переезда в США: "Сейчас я зарабатываю ноль"
"Сейчас я зарабатываю ноль": Даня Милохин признался, что его финансовое положение ухудшилось после отъезда из России
Стали известны сроки нового наступления ВС РФ — Костенко
Илон Маск доносит до американцев реальную информацию по продвижению РФ в зоне СВО
Долгожданный, народный, зрительский кинофестиваль — "Черноречье Фест" Анжела Якубовская России будет трудно выстоять в схватке с коллективным Западом Виктор Пахомов Не надо идти на поводу у своего аппетита Сергей Лебедев
Россия перехитрила нефтяные санкции Запада
Американский наёмник перешёл на сторону России
ВСУ могут применить "бегающие мосты" при прорыве в Белгороде
ВСУ могут применить "бегающие мосты" при прорыве в Белгороде
Последние материалы
Производство российской нефти вернулось на досанкционный уровень: потолок обвалился
РИА Новости: ВС РФ разбили подразделение ВСУ "имени Бориса Джонсона"
В Новосибирске глыба льда упала на школьницу: сломан позвоночник
Иран сделал сделал предупреждение всем странам: не дружите с Израилем
Американцы назвали министра финансов США "старой ведьмой" из-за слов о Киеве
Экс-замминистра обороны Чехии: западные санкции оказались бесполезны — "Только дым коромыслом"
Пушков: Эрдогану удалось разбить связку Стокгольм-Хельсинки из-за НАТО
Кадыров рассказал о взятии укрепточек "натовских бандитов" у Кременной
Вучич рассказал об угрозах Запада из-за СВО: "Не будете себя вести как надо — потеряете всё"
1 марта: День гражданской обороны, салемские ведьмы и побег Наполеона
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников