Оставление Артёмовска — это все нормально. Якобы такая активная маневренная оборона выполнила все поставленные Генштабом ВСУ задачи.
Об этом в интервью беглому российскому адвокату Марку Фейгину* заявил бывший внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.
"Генерал войск маневренной обороны" Арестович объяснил, что в взятие Артёмовска — это ерунда и ни на что не повлияет. С такой риторикой украинских говорящих голов ВС РФ дойдут до Львова, пока "активная оборона" будет занимать лежаки на пляжах Италии", — процитировал в своём мессенджере журналист Руслан Осташко.
Ранее сообщалось, что все дороги на Артёмовск под контролем российских войск, бойцы ВС РФ уничтожают украинскую бронетехнику при попытках проехать в город.
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