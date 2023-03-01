Порошенко: Вооружённые силы Украины — "лучший переговорщик" с Путиным

1:14 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские Вооружённые силы являются "лучшим переговорщиком" с российским лидером Владимиром Путиным. Такое мнение выразил экс-президент Украины Пётр Порошенко.

В интервью Bild* он отметил, что диалог между Москвой и Киевом о территориальной целостности Украины невозможен. По его словам, положение киевского режима пошатнётся в случае установления российского контроля над Артёмовском. Порошенко считает, что для продолжения боёв необходимо обеспечить ВСУ дополнительным оружием и снарядами.

"У нас есть очень хороший переговорщик, хороший дипломат, может быть, лучший переговорщик с Путиным. Это Вооружённые силы Украины", — подчеркнул бывший президент.

Ранее Порошенко заявил, что мечтает управлять Россией "после её капитуляции".

* на территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещенных сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.