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Марочко: Киев перебросил дивизион реактивной артиллерии под Артёмовск

0:46
Силовые структуры

Украинские военные перебрасывают в район города Часов Яр к западу от Артёмовска (Бахмута) реактивную артиллерию. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в беседе с РИА Новости.

Марочко: Киев перебросил дивизион реактивной артиллерии под Артёмовск

По его словам, в районе населённого пункта Николаевка прибыл реактивный артиллерийский дивизион БМ-21 "Град" (18 единиц техники) украинской армии.

При разгрузке взводом обеспечения боеприпасов на купаже была маркировка на иностранном языке, добавил эксперт.

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что в районе Артёмовска появились немецкие танки Leopard, поставленные ВСУ из Польши.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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