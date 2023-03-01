Украинские военные перебрасывают в район города Часов Яр к западу от Артёмовска (Бахмута) реактивную артиллерию. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в беседе с РИА Новости.
По его словам, в районе населённого пункта Николаевка прибыл реактивный артиллерийский дивизион БМ-21 "Град" (18 единиц техники) украинской армии.
При разгрузке взводом обеспечения боеприпасов на купаже была маркировка на иностранном языке, добавил эксперт.
Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что в районе Артёмовска появились немецкие танки Leopard, поставленные ВСУ из Польши.
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