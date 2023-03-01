Марочко: Киев перебросил дивизион реактивной артиллерии под Артёмовск

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские военные перебрасывают в район города Часов Яр к западу от Артёмовска (Бахмута) реактивную артиллерию. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в беседе с РИА Новости.

По его словам, в районе населённого пункта Николаевка прибыл реактивный артиллерийский дивизион БМ-21 "Град" (18 единиц техники) украинской армии.

При разгрузке взводом обеспечения боеприпасов на купаже была маркировка на иностранном языке, добавил эксперт.

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что в районе Артёмовска появились немецкие танки Leopard, поставленные ВСУ из Польши.