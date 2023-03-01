Омских артиллеристов вернули из пехоты после обращения губернатора Буркова в Минобороны

1:04 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Мобилизованные артиллеристы из Омской области 504-го танкового полка заявили губернатору региона Александру Буркову, что их полк был расформирован. Затем военнослужащих перевели в мотострелки. Губернатор отреагировал на жалобы артиллеристов и подал запрос в Минобороны России.

"С этим вопросом я вышел на Министерство обороны, после нашего диалога оно приняло решение, что ребят возвращают в то направление, по которому их готовили. Они из пехоты переведены обратно в артиллеристы", — отметил Бурков в эфире ГТРК "Иртыш".

Он отметил, что организовал телемост с военнослужащими. Солдаты пообещались со своими близкими и рассказали про службу в зоне спецоперации.

Мобилизованные в начале января прибыли в Донбасс. Однако весь личный состав подразделения был расформирован и переведён в подчинение Народной милиции ДНР. Затем артиллеристов начали переучивать в пехотинцев.