Губернатор Омской области Бурков обратился в Минобороны после жалоб мобилизованных

Власти Омской области намерены подать запрос в Министерство обороны России после жалобы мобилизованных артиллеристов 504-го танкового полка. Об этом заявил губернатор региона Александр Бурков. Он подчеркнул, что уже поручил выяснить все обстоятельства, которые были озвучены солдатами в видеообращении.

"Детали с расформированием полка, сборами на бензин и переводом военнослужащих в Управление народной милиции ДНР, безусловно, требует разъяснений. Ждём обратной связи, параллельно выходим на командование частей в Донецке", — написал Бурков в своём Telegram-канале.

Ранее артиллеристы из Омска, призванные в рамках частичной мобилизации, рассказали, что в начале января они прибыли на территории ДНР. После этого весь личный состав подразделения развезли по разным местам. Позже солдаты узнали, что полк расформировали, и теперь военнослужащие подчиняются Народной милиции. Затем бойцов начали переучивать в пехотинцев. Более того, солдаты заявили, что их заставляли оплачивать бензин за свой счёт для поездок на полигон.