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Эксперт Рожин: гражданские коптеры стали открытием спецоперации на Украине

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Силовые структуры

Широкое применение гражданских коптеров — открытие специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

Эксперт Рожин: гражданские коптеры стали открытием спецоперации на Украине

Он напомнил, что гражданские коптеры стали называть "птичками". По его словам, на сегодняшний день уже невозможно представить, как подразделения будут работать без таких беспилотных летательных аппаратов.

"Птички" изменили поле боя, разведку, корректировку огня и управление", — указал Рожин.

Как отметил эксперт, в эфире телеканалов нередко встречаются сюжеты, посвящённые работе "птичек" в зоне СВО.

Ранее военный публицист Владислав Шурыгин сообщил, что украинский конфликт войдёт в историю как противостояние беспилотников из-за их активного использования.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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