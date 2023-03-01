Эксперт Рожин: гражданские коптеры стали открытием спецоперации на Украине

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Широкое применение гражданских коптеров — открытие специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

Он напомнил, что гражданские коптеры стали называть "птичками". По его словам, на сегодняшний день уже невозможно представить, как подразделения будут работать без таких беспилотных летательных аппаратов.

"Птички" изменили поле боя, разведку, корректировку огня и управление", — указал Рожин.

Как отметил эксперт, в эфире телеканалов нередко встречаются сюжеты, посвящённые работе "птичек" в зоне СВО.

Ранее военный публицист Владислав Шурыгин сообщил, что украинский конфликт войдёт в историю как противостояние беспилотников из-за их активного использования.