Кедми: России нужно готовиться к большой войне с Западом

РФ сегодня ведёт решительный бой против Запада. Расход боеприпасов бандеровцами на Украине идёт быстро, а страны НАТО не могут восполнять их в полном объеме.

Об этом сообщил военно-политический эксперт Яков Кедми.

По его словам, странам Запада надо 2-3 года, чтобы набрать необходимый темп производства вооружения. А вот у российских оружейников две основные цели — обеспечить вооружениями армию и запастись боеприпасами для более серьёзного конфликта, когда всё может будет иметь более масштабный характер.

"Нужно подготовить большое количество современных вооружений. А настоящая война уже за порогом", — в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" сказал аналитик.

Он отметил, что главная задача западных стран — не Украина. И заключение сейчас какого-то мирного соглашения Украины с Кремлём нанесёт по престижу Москвы сильный удар. Всё должно быть закончено полной капитуляцией киевской власти, подчеркнул Кедми.