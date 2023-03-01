РФ сегодня ведёт решительный бой против Запада. Расход боеприпасов бандеровцами на Украине идёт быстро, а страны НАТО не могут восполнять их в полном объеме.
Об этом сообщил военно-политический эксперт Яков Кедми.
По его словам, странам Запада надо 2-3 года, чтобы набрать необходимый темп производства вооружения. А вот у российских оружейников две основные цели — обеспечить вооружениями армию и запастись боеприпасами для более серьёзного конфликта, когда всё может будет иметь более масштабный характер.
"Нужно подготовить большое количество современных вооружений. А настоящая война уже за порогом", — в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" сказал аналитик.
Он отметил, что главная задача западных стран — не Украина. И заключение сейчас какого-то мирного соглашения Украины с Кремлём нанесёт по престижу Москвы сильный удар. Всё должно быть закончено полной капитуляцией киевской власти, подчеркнул Кедми.
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