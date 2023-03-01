Экс-глава МИД Британии Хейг признал, что Украину никто не хочет брать в НАТО

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Экс-руководитель МИД Великобритании Уильям Хейг раскрыл неудобную правду, связанную с желанием Киева вступить в НАТО.

Во время разговора с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом) он отметил, что Украину никто не желает видеть в составе военного блока. При этом дипломат подчеркнул: страны НАТО продолжат передавать оружие и деньги Киеву, однако все обещания о скором присоединении Украины к НАТО являются ложью.

"Можете представить, сколько времени понадобится на всё это согласование для членства в альянсе?" — подчеркнул Хейг.

Беседуя с пранкерами, экс-глава МИД Британии думал, что ведёт диалог с бывшим украинским президентом Петром Порошенко.

Ранее Хейг признал активное вмешательство США в украинский конфликт. По его словам, именно Вашингтон принимает все самые важные решения вместо Киева.