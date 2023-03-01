Ходаковский заявил, что Украина отрабатывает право носить ошейник Запада

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский высказался относительно самостоятельности Украины. Он отметил, что она стала собственностью Запада и надеется только на него.

Комбат напомнил, что история с Украиной, которая была создана Россией — это сугубое дело нашей страны.

"Да, Украина не наша собственность — это правда. Она — наша часть. Если бы Украина была самостоятельной, то история отношений с ней сложилась бы совершенно иначе!", — написал Ходаковский в своём микроблоге.

Командир отметил, что Украина пошла на разрыв отношений с Россией из-за того, США настроили её против нашей страны. Поэтому она потеряла свою самостоятельность, став собственностью Запада и отказавшись от права на субъектность. В связи с этим Россия может без спроса отстаивать свои интересы.

"Да, Украина сегодня — не беспомощное дитя. Она отрабатывает право носить ошейник Запада тем, что уже очень давно бросается на того, кто её выкормил. Значит у нас не остаётся иного выбора, кроме как выбить ей зубы", — заключил Ходаковский.