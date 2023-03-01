Зеленский собрал Ставку: Киев готовит ВСУ к активным действиям

0:34 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провёл заседание Ставки верховного главнокомандующего. С докладами выступили представители ГУР, Министерства обороны и главком ВСУ. На Ставке обсуждали Артёмовское и Херсонское направления.

Зеленский отметил, что самые тяжёлые столкновения проходят в Артёмовске. Интенсивность боевых действий в регионе продолжает нарастать, признал он.

"Готовим наших воинов к активным действиям", — подчеркнул украинский лидер.