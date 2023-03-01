Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провёл заседание Ставки верховного главнокомандующего. С докладами выступили представители ГУР, Министерства обороны и главком ВСУ. На Ставке обсуждали Артёмовское и Херсонское направления.
Зеленский отметил, что самые тяжёлые столкновения проходят в Артёмовске. Интенсивность боевых действий в регионе продолжает нарастать, признал он.
"Готовим наших воинов к активным действиям", — подчеркнул украинский лидер.
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