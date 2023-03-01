Военкор Александр Сладков перечислил три большие группы украинских пленных

1:38 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

За год спецоперации изменились как украинские войска, так и сами военные, которые попадают в плен к ВС России. Можно выделить три большие группы боевиков ВСУ. Аналитику провёл военный корреспондент Александр Сладков.

Он отметил, что первоначально пленными становились те, кто попал в ряды ВСУ, желая получить большие деньги.

"Многие шли в армию заработать денег, стаж, статус УБД, льготное образование и прочее. Среди подобных персонажей могли быть и относительно идейные, и просто аполитичные", — сообщает Сладков.

Вторая группа состоит из профессиональных военных, то есть из тех, кому нравилось служить и защищать Украину, зарабатывая награды и звания. Военнослужащие из этой категории, в отличие от первой, были хорошо подготовлены.

"Третья большая группа — идейные. Часть из них служила в армии уже к началу СВО, часть пришла собственными отрядами. Они воюют сознательно, на основании убеждений, часто не личных, а системных, на уровне организаций. Кстати, большая часть преступлений — дело именно их рук", — пишет военкор в своём Telegram-канале.

Попадая в плен, украинские солдаты из третьей группы рассказывают о своём жизненном пути и убеждениях, хамят всем без разбора. Они попадают в руки ВС РФ гораздо реже. Сейчас в российском плену всё больше резервистов. Их главная цель на поле боя — выжить, заключил Сладков.