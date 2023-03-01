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Военкор Александр Сладков перечислил три большие группы украинских пленных

1:38
Силовые структуры

За год спецоперации изменились как украинские войска, так и сами военные, которые попадают в плен к ВС России. Можно выделить три большие группы боевиков ВСУ. Аналитику провёл военный корреспондент Александр Сладков.

Военкор Александр Сладков перечислил три большие группы украинских пленных

Он отметил, что первоначально пленными становились те, кто попал в ряды ВСУ, желая получить большие деньги.

"Многие шли в армию заработать денег, стаж, статус УБД, льготное образование и прочее. Среди подобных персонажей могли быть и относительно идейные, и просто аполитичные", — сообщает Сладков.

Вторая группа состоит из профессиональных военных, то есть из тех, кому нравилось служить и защищать Украину, зарабатывая награды и звания. Военнослужащие из этой категории, в отличие от первой, были хорошо подготовлены.

"Третья большая группа — идейные. Часть из них служила в армии уже к началу СВО, часть пришла собственными отрядами. Они воюют сознательно, на основании убеждений, часто не личных, а системных, на уровне организаций. Кстати, большая часть преступлений — дело именно их рук", — пишет военкор в своём Telegram-канале.

Попадая в плен, украинские солдаты из третьей группы рассказывают о своём жизненном пути и убеждениях, хамят всем без разбора. Они попадают в руки ВС РФ гораздо реже. Сейчас в российском плену всё больше резервистов. Их главная цель на поле боя — выжить, заключил Сладков.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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