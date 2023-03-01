Минобороны Украины: Киев перебросит в Артёмовск дополнительные подразделения ВСУ

1:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Киеве утвердили решение перебросить на Артёмовское направление дополнительные подразделения ВСУ. Об этом заявила замглавы Минобороны Украины Анна Маляр.

По её словам, после рабочей поездки командующего Восточной группировкой войск Александра Сырского в Артёмовск были согласованы новые меры, которые должны помочь украинским военным улучшить позиции.

"Приняты определённые решения. Это и решение о перемещении дополнительных подразделений, и определённые решения, которые нельзя озвучивать", — цитирует Маляр издание "Украинские новости".

Ранее генерал Сырский назвал ситуацию в Артёмовске крайне напряжённой. Он отметил, что штурмовые бригады Вооружённых сил РФ стремятся окружить город, а затем прорвать украинскую оборону. Президент Украины Владимир Зеленский тоже счёл обстановку на Артёмовском направлении сложной для ВСУ.