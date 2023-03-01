Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский проанализировал суточную ведомость выдачи снарядов и мин различным подразделениям ВСУ и пришёл к выводу о дефиците у ВСУ советских снарядов.
Ходаковский назвал красноречивыми документы ВСУ, в которых отражаются цифры обеспечения ВСУ расходными типами вооружения.
Он обратил внимание на то, что в бумагах зафиксированы как советские, так и натовские артсистемы.
"Напротив советских боеприпасов 152 мм, и даже обычных 122 мм стоят прочерки", — написал бывший командир донецкой "Альфы" в своём микроблоге, отметив, что у ВСУ имеется 130 мм система советского производства, которая была передана украинской армии Западом.
Военачальник отметил, что ВСУ снабжаются не очень щедро.
"Нормы выдачи я бы не сказал, что упитанные, но жирнее наших, а некоторые образцы очевидно дальнобойнее", — объяснил Ходаковский.
Ранее Ходаковский признал, что Украина не является нашей собственностью.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Учёные из Кембриджского университета провели исследование, изучив отношение жителей разных стран к государствам Запада, России и Китаю. Результаты удивили.