Ходаковский сравнил нормы выдачи снарядов и мин ВС РФ и различным подразделениям ВСУ

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский проанализировал суточную ведомость выдачи снарядов и мин различным подразделениям ВСУ и пришёл к выводу о дефиците у ВСУ советских снарядов.

Ходаковский назвал красноречивыми документы ВСУ, в которых отражаются цифры обеспечения ВСУ расходными типами вооружения.

Он обратил внимание на то, что в бумагах зафиксированы как советские, так и натовские артсистемы.

"Напротив советских боеприпасов 152 мм, и даже обычных 122 мм стоят прочерки", — написал бывший командир донецкой "Альфы" в своём микроблоге, отметив, что у ВСУ имеется 130 мм система советского производства, которая была передана украинской армии Западом.

Военачальник отметил, что ВСУ снабжаются не очень щедро.

"Нормы выдачи я бы не сказал, что упитанные, но жирнее наших, а некоторые образцы очевидно дальнобойнее", — объяснил Ходаковский.

Ранее Ходаковский признал, что Украина не является нашей собственностью.