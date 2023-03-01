Леонков: для атак своими беспилотниками Киев выбирает российские объекты, хуже всего защищённые ПВО

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал участившиеся в последние дни налёты украинских беспилотников на объекты, находящиеся на территории России.

Леонков согласился, что атаки действительно стали происходить чаще. Для этих целей украинская сторона обычно применяет Ту-141 "Стриж", прошедший модернизацию западными экспертами, которым удалось нарастить дальность полёта беспилотника и заставить его летать на небольшой высоте.

"При этом всегда выбираются объекты, которые, по данным космической разведки США, определяются, как менее защищенные в плане ПВО", — отметил Леонков в своём Telegram-канале.

Эксперт уверен, что Киев будет продолжать искать возможности нанести удары по Москве, и для этого будет выискивать слабые места в работе ПВО вокруг города.