Ермак провёл обсуждение ситуации в Артёмовске с советником Байдена Салливаном

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Согласно заявлению руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, между ним и советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном состоялся телефонный разговор, в ходе которого они обсудили ситуацию в Артёмовске.

"Подвели итоги встречи Владимира Зеленского и президента США Джозефа Бадейна, которая состоялась на прошлой неделе в Киеве. Также обсудили ситуацию на фронте, в частности оборону Бахмута", — написал Ермак по этому поводу в своём Telegram-канале.

По словам Ермака, американская и украинская сторона выразили своё мнение, основываясь на формуле Киева.

Ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр уведомила, что киевские власти решили провести переброску дополнительных резервов ВСУ в Артёмовск.