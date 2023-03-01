Согласно заявлению руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, между ним и советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном состоялся телефонный разговор, в ходе которого они обсудили ситуацию в Артёмовске.
"Подвели итоги встречи Владимира Зеленского и президента США Джозефа Бадейна, которая состоялась на прошлой неделе в Киеве. Также обсудили ситуацию на фронте, в частности оборону Бахмута", — написал Ермак по этому поводу в своём Telegram-канале.
По словам Ермака, американская и украинская сторона выразили своё мнение, основываясь на формуле Киева.
Ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр уведомила, что киевские власти решили провести переброску дополнительных резервов ВСУ в Артёмовск.
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