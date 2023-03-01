Жителя Омска оставили на свободе после публикации фейков об СВО

0:19 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Суд признал виновным в распространении фейков о российской армии 46-летнего жителя Омска. Об этом сообщает издание gorod55.ru.

В пресс-службе Омского областного суда сообщили, что мужчине назначили исправительные работы и арестовали часть зарплаты.