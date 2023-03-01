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Жителя Омска оставили на свободе после публикации фейков об СВО

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Силовые структуры

Суд признал виновным в распространении фейков о российской армии 46-летнего жителя Омска. Об этом сообщает издание gorod55.ru.

Жителя Омска оставили на свободе после публикации фейков об СВО

В пресс-службе Омского областного суда сообщили, что мужчине назначили исправительные работы и арестовали часть зарплаты.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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