Суд признал виновным в распространении фейков о российской армии 46-летнего жителя Омска. Об этом сообщает издание gorod55.ru.
В пресс-службе Омского областного суда сообщили, что мужчине назначили исправительные работы и арестовали часть зарплаты.
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Учёные из Кембриджского университета провели исследование, изучив отношение жителей разных стран к государствам Запада, России и Китаю. Результаты удивили.