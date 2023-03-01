В Артёмовске (Бахмуте) продолжаются ожесточённые бои. Полковник в отставке Анатолий Матвийчук спрогнозировал сроки взятия города.
Он считает, что в ближайшие дни это произойдёт. Эксперт заявил об этом в эфире радиостанции "Говорит Москва". Артёмовск почти окружён, ВСУ испытывают нехватку боеприпасов и продуктов, неся крупные потери.
"Я думаю, сутки-двое — и мы будем наблюдать за так называемым организованным отступлением", — добавил Матвийчук.
Он предположил бегство боевиков из Артёмовска. Важность контроля над городом ВС РФ вызвана тем, что он выступает важным стратегическим районом.
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