Полковник Матвийчук заявил о взятии Артёмовска войсками ВС РФ через два дня

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Артёмовске (Бахмуте) продолжаются ожесточённые бои. Полковник в отставке Анатолий Матвийчук спрогнозировал сроки взятия города.

Он считает, что в ближайшие дни это произойдёт. Эксперт заявил об этом в эфире радиостанции "Говорит Москва". Артёмовск почти окружён, ВСУ испытывают нехватку боеприпасов и продуктов, неся крупные потери.

"Я думаю, сутки-двое — и мы будем наблюдать за так называемым организованным отступлением", — добавил Матвийчук.

Он предположил бегство боевиков из Артёмовска. Важность контроля над городом ВС РФ вызвана тем, что он выступает важным стратегическим районом.