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Киев: воевать за Украину у НАТО нет ни готовности, ни желания

1:05
Силовые структуры

70 лет зонтика безопасности США закончились тем, что весь альянс НАТО оказался неготовым к боевым действиям.

Киев: воевать за Украину у НАТО нет ни готовности, ни желания

Об этом сказал бывший заместитель министра по делам "оккупированных территорий" Георгий Тука.

"Есть ли готовность и желание? Нет, пока не видим ни готовности, ни желания. Хочу, чтобы мы трезво смотрели на ситуацию. Пора прозреть насчёт боеспособности Североатлантического альянса. Нынешняя война на территории нашего государства выявила провалы в обороне стран НАТО. Это прежде всего касается Европы", — отметил националист.

Примером он привёл поставляемые Западом ВСУ артиллерийские системы. Когда через два месяца оказалось, что все системы не рассчитаны на интенсивное ведение огня, и все это приводить к замене стволов. Все вместе объединения союзников по НАТО оказались неготовыми к такому повороту.

Подавляющее большинство евростран полностью потеряли оборонные комплексы, подытожил Тука.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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