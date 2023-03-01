70 лет зонтика безопасности США закончились тем, что весь альянс НАТО оказался неготовым к боевым действиям.
Об этом сказал бывший заместитель министра по делам "оккупированных территорий" Георгий Тука.
"Есть ли готовность и желание? Нет, пока не видим ни готовности, ни желания. Хочу, чтобы мы трезво смотрели на ситуацию. Пора прозреть насчёт боеспособности Североатлантического альянса. Нынешняя война на территории нашего государства выявила провалы в обороне стран НАТО. Это прежде всего касается Европы", — отметил националист.
Примером он привёл поставляемые Западом ВСУ артиллерийские системы. Когда через два месяца оказалось, что все системы не рассчитаны на интенсивное ведение огня, и все это приводить к замене стволов. Все вместе объединения союзников по НАТО оказались неготовыми к такому повороту.
Подавляющее большинство евростран полностью потеряли оборонные комплексы, подытожил Тука.
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